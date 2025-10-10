  • Спортс
2.30 – Роналду забьет 50 разным сборным до конца карьеры. Сейчас у него 141 гол 48 национальным командам

Букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду пополнить список сборных, которым он забивал.

Португальский форвард – мировой рекордсмен по голам за национальную команду. Он забил 141 гол 48 разным сборным.

БК «Тенниси» дает коэффициент 2.30 на то, что португалец расширит этот список до 50 сборных. Обратная ставка сыграет за 1.55.

До конца 2025 года Португалия сыграет с Ирландией, Венгрией и Арменией. У Роналду уже есть голы против этих сборных. У нападающего появится шанс забить новым национальным командам, если он со сборной поедет на ЧМ-2026.

Опубликовала: Венера Кравченко
