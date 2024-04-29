Рома – Байер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 2 мая
В четверг, 2 мая, сыграют Рома и Байер в первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рома – Байер
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Последние матчи Рома
- Наполи – Рома : 2 – 2
- Удинезе – Рома : 1 – 2
- Рома – Болонья : 1 – 3
- Рома – Милан : 2 – 1
- Милан – Рома : 0 – 1
Последние матчи Байер
- Байер – Штутгарт : 2 – 2
- Боруссия Д – Байер : 1 – 1
- Вест Хэм – Байер : 1 – 1
- Байер – Вердер : 5 – 0
- Байер – Вест Хэм : 2 – 0
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