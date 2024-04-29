Рома – Байер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 2 мая

В четверг, 2 мая, сыграют Рома и Байер в первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Рома – Байер

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Рома: все новости

Байер: все новости

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Прогноз на матч Рома – Байер

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