Сборная России забила 3+ мяча в 10 из 12 предыдущих матчей. 2.60 – Иран пропустит еще минимум 2 гола
Сборная России принимает Иран в товарищеском матче (1:0, перерыв).
В прематче россияне котировались фаворитами у букмекеров за 1.62. В лайве коэффициент на победу команды Валерия Карпина упал до 1.20.
Россия забила 3+ мяча в 10 из 12 предыдущих матчей. Аналитики дают коэффициент 2.60 на то, что Иран пропустит еще минимум 2 гола.
На гол иранцев в лайве можно поставить за 2.65.
Три года сборной России: нет поражений, чаще – крупные победы, больше 3 мячей за игру. Какие шансы с Ираном?
Опубликовала: Венера Кравченко
