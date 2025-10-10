Сборная России забила 3+ мяча в 10 из 12 предыдущих матчей. 2.60 – Иран пропустит еще минимум 2 гола

Сборная России принимает Иран в товарищеском матче (1:0, перерыв).

В прематче россияне котировались фаворитами у букмекеров за 1.62. В лайве коэффициент на победу команды Валерия Карпина упал до 1.20.

Россия забила 3+ мяча в 10 из 12 предыдущих матчей. Аналитики дают коэффициент 2.60 на то, что Иран пропустит еще минимум 2 гола.

На гол иранцев в лайве можно поставить за 2.65.

Три года сборной России: нет поражений, чаще – крупные победы, больше 3 мячей за игру. Какие шансы с Ираном?