  Райя из «Арсенала» – фаворит на «Золотую перчатку» АПЛ в этом сезоне. Доннарумма и Алиссон – в топ-5
Райя из «Арсенала» – фаворит на «Золотую перчатку» АПЛ в этом сезоне. Доннарумма и Алиссон – в топ-5

Букмекеры обновили котировки в линии на «Золотую перчатку» АПЛ-2025/26.

Главным фаворитом остается Давид Райя. Испанец в прошлом сезоне наряду с Матцем Зельсом из «Ноттингема» стал лучшим вратарем АПЛ по сухим матчам – по 13 игр на ноль. В этом сезоне голкипер «Арсенала» пропустил 3 гола в 7 турах лиги и провел 4 сухих матча.

Фавориты на «Золотую перчатку» АПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. Давид Райя («Арсенал») – коэффициент 1.75
2. Ник Поуп («Ньюкасл») – 3.00
3. Алиссон («Ливерпуль») – 4.00 
4. Джанлуиджи Доннарумма («Ман Сити») – 6.00
5. Гульельмо Викарио («Тоттенхэм») – 11.00

Опубликовала: Венера Кравченко
