Райя из «Арсенала» – фаворит на «Золотую перчатку» АПЛ в этом сезоне. Доннарумма и Алиссон – в топ-5

Букмекеры обновили котировки в линии на «Золотую перчатку» АПЛ-2025/26.

Главным фаворитом остается Давид Райя. Испанец в прошлом сезоне наряду с Матцем Зельсом из «Ноттингема» стал лучшим вратарем АПЛ по сухим матчам – по 13 игр на ноль. В этом сезоне голкипер «Арсенала» пропустил 3 гола в 7 турах лиги и провел 4 сухих матча.

Фавориты на «Золотую перчатку» АПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. Давид Райя («Арсенал») – коэффициент 1.75

2. Ник Поуп («Ньюкасл») – 3.00

3. Алиссон («Ливерпуль») – 4.00

4. Джанлуиджи Доннарумма («Ман Сити») – 6.00

5. Гульельмо Викарио («Тоттенхэм») – 11.00

«Торпедо» совсем валится: уже предпоследнее место в Первой лиге. Но если побеждают – то с красивыми голами