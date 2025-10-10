Мбаппе забил в каждом матче с начала осени. 2.10 – сделает дубль в игре с Азербайджаном

Килиан Мбаппе – самый вероятный автор гола в матче Франция – Азербайджан.

Сборные встретятся в рамках 7-го тура отбора ЧМ-2026. На гол Мбаппе букмекеры дают коэффициент 1.20. Его дубль оценивается в 2.10, хет-трик – в 4.70.

Нападающий «Реала» с начала сентября сыграл в 9 матчах – и во всех забил (13 голов). Мбаппе осталось забить 6 мячей, чтобы побить рекорд Оливье Жиру по голам за сборную Франции (57).

Матч пройдет 10 октября. Начало – в 21:45 мск.

