Каннаваро проведет первый матч на посту сборной Узбекистана. 1.21 – стартует с победы над Кувейтом

Сборная Узбекистана сыграет дома с Кувейтом в рамках товарищеского матча.

Узбекистан котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.21. На победу Кувейта букмекеры дают 15.00, на ничью – 6.50.

Это матч станет дебютным для Фабио Каннаваро на посту сборной Узбекистана. 52-летний специалист сменил на посту главного тренера Тимура Кападзе, с которым команда вышла на ЧМ-2026.

Узбекистан дома трижды встречался с кувейтцами – 3 победы. Если Кувейт прервет эту серию и как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 4.40.

Матч пройдет 9 октября. Начало – в 16:00 мск.

