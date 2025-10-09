Промо
ШАЙБОЖОР – хоккейная мега акция от OLIMPBET

Новый сезон – новые эмоции! Главный хоккейный букмекер OLIMPBET запускает масштабную акцию «ШАЙБОЖОР», которая продлится весь хоккейный сезон. Участников ждут гарантированные фрибеты, много денежных призов и суперпризы, которые каждый месяц будут становиться все круче. Это настоящая большая хоккейная лихорадка – для тех, кто берет от хоккея все и всегда голоден до побед.

Первый этап розыгрыша проходит с 8 октября по 5 ноября 2025 года, а итоги будут подведены в прямом эфире 11 ноября в 11:00. В октябре суперпризом станет мощный мотовездеход RZR PRO XP 4 Ultimate стоимостью 5 миллионов рублей – крутой приз для настоящих мужчин.

Принять участие просто:
– Зайди в приложение OLIMPBET или на сайт olimp.bet.
– В разделе «Шайбожор» нажми кнопку «Я в деле».
– Сделай ставку от 500 рублей на любой хоккейный матч (ординар или экспресс).

Каждые полные 500 рублей = 1 шайба = 1 шанс в розыгрыше. Чем больше шайб, тем выше шансы на победу. Каждая шайба может стать победной! Собирать их можно каждый месяц – в рамках отдельного розыгрыша.

Все участники получают гарантированные фрибеты – за каждый этап акции можно получить до 24 000 рублей фрибетами. Помимо этого, ежемесячно можно выиграть денежные призы, а также суперприз стоимостью 5 миллионов рублей.

Присоединяйся к игре вместе с OLIMPBET – возьми от хоккея все!

