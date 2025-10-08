  • Спортс
Клиент BetBoom выиграл более 2 000 000 рублей благодаря экспрессу всего из пяти событий! Выигрыш принесла забитая шайба за две секунды до конца матча

В купон вошли четыре матча КХЛ и ВХЛ, а также теннисное противостояние Грикспура и Вашеро в рамках турнира в Шанхае. Стоить отметить, что во всех событиях клиент BetBoom выбрал исход или фору. Экспресс принес беттору 2 007 990 рублей выигрыша со ставки в 10 000 рублей! Итоговый коэффициент купона составил 200.8.

Интересно, что победу Валентина Вашеро против Таллона Грикспура клиент BetBoom поймал в лайве при счете 0:1 по сетам в пользу Грикспура. С учетом того, что Валентин изначально был андердогом перед матчем, на его камбэк BetBoom давал солидные 6.25. Сразу же после совершения ставки Вашеро чуть не отдал свою подачу при счете 5:5 – монегаск ушел с 0:40, а всего он отыграл шесть брейк-пойнтов всего за один гейм. После такого драматичного камбэка Валентин уверенно забрал тай-брейк со счетом 7:1, а затем забрал решающий сет 6:4. Отметим, что решающий брейк Вашеро разыграл «всухую» со счетом 0:40.

Самым нервным матчем для беттора оказалось противостояние петербуржского «Динамо» и «Магнитки» в рамках ВХЛ. Клиент BetBoom поставил на фору (-1.5) в пользу магнитогорцев. Первые два периода прошли неудачно для гостей – «Магнитке» пришлось дважды отыгрывать отставание. Поэтому к исходу второй двадцатиминутки на табло горели 2:2. В начале третьего периода магнитогорцы вышли вперед, но для захода беттору нужна была еще одна безответная шайба от гостей. И с ней клиенту BetBoom «помогло» «Динамо». В конце игры петербуржцы сняли вратаря в надежде сравнять счет, и за две секунды до финальной сирены игрок «Магнитки» отправил шайбу в пустые ворота соперника. Команды закончили встречу со счетом 2:4 и принесли клиенту BetBoom выигрыш в размере более 2 000 000 рублей!

Сезон НХЛ уже стартовал! Сегодня ночью пройдет канадское дерби между «Торонто» и «Монреалем». BetBoom видит фаворитом хозяев – выигрыш «Мэйпл Лифс» в основное время идет с коэффициентом 1.95. Пользователи также верят в хозяев – 88% ставок на исход пришлось на их победу. Статистика личных встреч также на стороне «Торонто» – они выиграли 8 из 10 последних противостояний.

