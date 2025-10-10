Медведев котируется андердогом против де Минаура в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае
Даниил Медведев сыграет с Алексом де Минауром за выход в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.
Австралиец – фаворит встречи с коэффициентом 1.49. Победа россиянина оценивается букмекерами в 2.60.
Медведев ведет в личках против де Минаура со счетом 7:4 (7:2 на харде). Все поединки, кроме матчей в 1/8 финала «Ролан Гаррос»–2024 и в третьем круге Монте-Карло–2025, были на харде.
Матч пройдет 10 октября. Старт запланирован на 13:30 мск.
