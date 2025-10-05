«Порту» в этом сезоне не потерял ни одного очка в чемпионате. 2.05 – победит «Бенфику» Моуринью

«Порту» примет «Бенфику» в 8-м туре чемпионата Португалии.

«Порту» – фаворит с коэффициентом 2.05. Победа «Бенфики», которую возглавляет Жозе Моуринью, оценивается в 3.80. На ничью букмекеры дают 3.40.

«Порту» в этом сезоне не потерял ни одного очка в чемпионате – 7 побед в 7 турах. При этом «Бенфика» выиграла 4 из 5 последних очных матчей с «драконами». Если команда Моуринью как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.77.

Матч пройдет 5 октября. Начало – в 23:15 мск.

