Сборная Казахстана впервые за 2 года одержала разгромную победу – над Лихтенштейном (4:0). На фору казахстанцев давали коэффициент 3.70

Сборная Казахстана разгромила Лихтенштейн в 7-м туре отбора ЧМ (4:0).

В прематче казахстанцы котировались подавляющими фаворитами с коэффициентом 1.08. Победа с форой (-3,5) оценивалась букмекерами в 3.70.

Это первая разгромная победа Казахстана с июня 2023 года. Тогда казахстанцы в отборе Евро-2024 крупно обыграли Сан-Марино – 3:0.

