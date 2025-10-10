Сборная Казахстана впервые за 2 года одержала разгромную победу – над Лихтенштейном (4:0). На фору казахстанцев давали коэффициент 3.70
Сборная Казахстана разгромила Лихтенштейн в 7-м туре отбора ЧМ (4:0).
В прематче казахстанцы котировались подавляющими фаворитами с коэффициентом 1.08. Победа с форой (-3,5) оценивалась букмекерами в 3.70.
Это первая разгромная победа Казахстана с июня 2023 года. Тогда казахстанцы в отборе Евро-2024 крупно обыграли Сан-Марино – 3:0.
Три года сборной России: нет поражений, чаще – крупные победы, больше 3 мячей за игру. Какие шансы с Ираном?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости