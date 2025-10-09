Дания не пропускает 3 матча подряд. 1.48 – серия продлится в игре против Беларуси

Сборная Беларуси сыграет с Данией в матче 7-го тура отбора ЧМ-2026.

Дания – явный фаворит с коэффициентом 1.13. Победа Беларуси оценивается букмекерами в 28.00, ничья – в 8.70.

Датчане не пропускают 3 матча подряд во всех турнирах. Если серия продлится, сыграет коэффициент 1.48. На гол сборной Беларуси можно поставить за 2.55.

Матч пройдет 9 октября. Начало – в 21:45 мск.

