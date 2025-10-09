0

Дания не пропускает 3 матча подряд. 1.48 – серия продлится в игре против Беларуси

Сборная Беларуси сыграет с Данией в матче 7-го тура отбора ЧМ-2026.

Дания – явный фаворит с коэффициентом 1.13. Победа Беларуси оценивается букмекерами в 28.00, ничья – в 8.70.

Датчане не пропускают 3 матча подряд во всех турнирах. Если серия продлится, сыграет коэффициент 1.48. На гол сборной Беларуси можно поставить за 2.55.

Матч пройдет 9 октября. Начало – в 21:45 мск.

Три года сборной России: нет поражений, чаще – крупные победы, больше 3 мячей за игру. Какие шансы с Ираном?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoсборная Беларуси по футболу
logoКвалификация ЧМ
Ставки на футбол
logoЧМ-2026
Ставки на спорт
logoСборная Дании по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Каннаваро проведет первый матч на посту сборной Узбекистана. 1.21 – стартует с победы над Кувейтом
сегодня, 11:25
Хорватия выиграла все 4 матча отбора ЧМ с общим счетом 17:1. 2.40 – обыграет Чехию на выезде
сегодня, 08:44
Джеррард стал фаворитом у букмекеров на пост тренера «Рейнджерс»
сегодня, 07:35
Чалов забьет максимум один мяч на общем этапе ЛЕ за ПАОК, считают букмекеры. У форварда 3 гола во всех турнирах этого сезона
1вчера, 14:38
Демидов – явный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии букмекеров. Никишин – 3-й, Аскаров – в топ-10
17 октября, 12:45
2.90 – Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Россиянину осталось забросить 43 шайбы
3вчера, 12:21
Овечкин забросит около 30 шайб и отдаст примерно 31 ассист в регулярке НХЛ-2025/26, считают букмекеры
4вчера, 09:39
3.20 – у Сафонова будет сухой матч на общем этапе ЛЧ
2вчера, 08:40
2.20 – Кейн побьет рекорд Левандовского по голам за сезон в Бундеслиге. Англичанин забил 11 мячей в 6 турах
1вчера, 07:26
Йокич и Гилджес-Александер – главные фавориты на награду MVP следующего сезона НБА по версии букмекеров
17 октября, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Клиент BetBoom выиграл более 2 000 000 рублей благодаря экспрессу всего из пяти событий! Выигрыш принесла забитая шайба за две секунды до конца матча
вчера, 15:09Промо
FONBET запускает проект “Великая Погоня 3.0” с Александром Овечкиным
вчера, 14:37Промо
BetBoom запускает интернет-магазин мерча BetBoom Store!
7 октября, 10:40Промо
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
7 октября, 10:09Промо
«Порту» в этом сезоне не потерял ни одного очка в чемпионате. 2.05 – победит «Бенфику» Моуринью
5 октября, 17:34
«Ювентус» традиционно опасен дома, поэтому осторожная ставка: «Милан» не проиграет». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 16:10
«ПСЖ» против «Барсы» показал, что даже без лидеров способен выступать хорошо». Денисов о матче «Лилль» – «ПСЖ»
5 октября, 16:00
«Барса» слишком хороша для этой «Севильи», которая выходит из глубочайшего кризиса». Боков сделал прогноз на матч
15 октября, 13:10
«Кажется, настало время, чтобы пружина имени Станковича и Сакича распрямилась и показала всю мощь». Чернявский о дерби ЦСКА – «Спартак»
5 октября, 12:20
«Персоналки Гасперини – кошмар для «Фиорентины» с ее проблемами во владении». Клещенок сделал прогноз на матч
5 октября, 11:20