Юрий Семин проведет public talk с болельщиками «Локомотива»

Встреча с легендарным тренером московского «Локомотива» состоится 28 апреля в LOFT 3 на Автозаводской. Сбор гостей назначен на 14-00.

Мероприятие «Настоящий Семин» пройдет при поддержке БК FONBET. В рамках public talk болельщики смогут пообщаться с легендой «железнодорожников», взять автографы и сделать совместное фото. Для гостей мероприятия будет подготовлена большая активационная программа и тематический мерч, посвященный Семину.

Центральным событием мероприятие станет просмотр столичного дерби «Спартак» – «Локомотив» под комментарии Юрия Палыча и Владимира Стогниенко.

Стать участником закрытой встречи можно, оставив заявку на сайте fon.bet.