«Ахмат» проиграл 4 матча подряд в РПЛ с общим счетом 2:13. Домашняя победа ЦСКА идет за 1.53

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ЦСКА примет «Ахмат» в 25-м туре чемпионата России.

Клуб из Грозного проиграл в четырех последних матчах в РПЛ с общим счетом 2:13. «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице.

Победа ЦСКА в сегодняшней игре котируется за 1.53. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.50, на победу гостей – за 6.70.

Встреча пройдет 20 апреля и начнется в 19:30 мск.

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4 комментария
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А учитывая что ахмат и так всегда ложится под коней можно и 1.01 кэф давать)
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Ответ Василиус
А учитывая что ахмат и так всегда ложится под коней можно и 1.01 кэф давать)
Ну да ну да. Это не Ахмат на вебе выиграл, когда весь стадион видел, что матч за линию ушеля кроме судьи.
+1
-1
0
Ответ Салман Барахоев
а чай обязательно ляжет под коней, здесь к гадалке не ходи.
Пустослов
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