«Ахмат» проиграл 4 матча подряд в РПЛ с общим счетом 2:13. Домашняя победа ЦСКА идет за 1.53

ЦСКА примет «Ахмат» в 25-м туре чемпионата России.

Клуб из Грозного проиграл в четырех последних матчах в РПЛ с общим счетом 2:13. «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице.

Победа ЦСКА в сегодняшней игре котируется за 1.53. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.50, на победу гостей – за 6.70.

Встреча пройдет 20 апреля и начнется в 19:30 мск.

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