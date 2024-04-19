Букмекеры считают финал «Астон Вилла» – «Фиорентина» наиболее вероятным в Лиге конференций

В Лиге конференций определились все полуфиналисты – «Астон Вилла» встретится с «Олимпиакосом», «Фиорентина» – с «Брюгге».

Проход «Астон Виллы» в финал оценен в 1.21, а «Олимпиакоса» – в 4.40. Если финалистом станет «Фиорентина» – сыграет коэффициент 1.44, а в случае с выходом «Брюгге» – 2.80.

Матчи «Астон Вилла» – «Олимпиакос» и «Фиорентина» – «Брюгге» запланированы на 2 мая. Ответные игры состоятся 9 мая.

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