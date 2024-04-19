Расклады букмекеров после 1/4 ЛЕ и ЛК: в финалы выйдут клубы из Италии, но выиграют турниры «Байер» и «Астон Вилла»

Завершились четвертьфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Крупных сенсаций не возникло, вечер прошел достаточно спокойно. Но сыграли далеко не все прогнозы, которые давались перед этой стадией.

В ЛЕ больше неожиданностей, чем в ЛК

В Лиге Европы проход «Ливерпуля» перед четвертьфиналами котировался всего за 1.29, но перед ответным матчем коэффициент уже был 4.80 – англичане ехали после 0:3 на «Энфилде» в гости к «Аталанте». Резво начали с реализованного пенальти, но больше ничего не получилось. Несмотря на победу 1:0 – вылет. Хотя выход «Аталанты» еще пару недель назад котировался за 3.60.

«Рома» не была фаворитом против «Милана» – на проход 2.26 против 1.64. Но после 1:0 в Милане выход римлян шел всего за 1.42. «Рома» справилась еще в первом тайме – забила два мяча и даже вдесятером после удаления Зеки Челика пропустили только под конец. 2:1 – выход «Ромы».

В «Байере» букмекеры не сомневались – всего 1.42 против «Вест Хэма», а после домашних 2:0 эти цифры вообще превратились в 1.02. Но англичане выиграли первый тайм 1:0 и на какой-то момент возродили интригу. «Байер» же как обычно забил в конце – 1:1. «Обе забьют» за небольшие 1.64 прошли только на 89-й минуте.

Очень ровная пара в итоге дошла до дополнительного времени. По мнению букмекеров, «Бенфика» должна была пройти «Марсель» за 1.87, но после 2:1 дома на ее проход давали всего 1.38 (у «Марселя» соответственно 1.93 и 2.94). Французы забили ближе к концу второго тайма – пришлось играть еще полчаса. А в серии пенальти победил «Марсель».

В итоге прошел только один явный фаворит из трех («Байер») плюс менее ожидаемая команда в четвертой паре («Марсель»). «Аталанту» и «Рому» в полуфинале не ждали.

В Лиге конференций перед первым матчем 1/4 проход «Астон Виллы» оценивался в 1.43, перед ответным (после 2:1 дома) – в 1.33. Но «Лилль» чуть не выбил фаворита, поведя 2:0 – только в самом конце пропустил, а потом проиграл по пенальти. Кстати, после второго гола «Лилля» проход «Виллы» на 68-й минуте оценивался в 6.80.

«Фиорентина» должна была проходить за 1.31 (цифры перед первой игрой) и за 1.18 (перед ответной) «Викторию», но за 90 минут команды вообще друг другу не забили. Итальянцы дожали в дополнительное время – 2:0.

«Брюгге» оценивали круче ПАОК – 1.65 против 2.24. После 1:0 в Бельгии «Брюгге» добавил 2:0 в Греции. Здесь тоже фаворит прошел.

В полуфинале букмекеры ждали «Фенербахче», а не «Олимпиакос» – 1.67 до первого матча и 1.81 после гостевых 2:3 – до ответного. Турки забили гол и перевели игру в дополнительное время. А в серии пенальти победил «Олимпиакос».

Так что в ЛК случилась только одна неожиданность.

В финалах видят итальянские команды

Полуфинальные пары в ЛЕ – это «Марсель» – «Аталанта» и «Рома» – «Байер». Первые матчи пройдут в Марселе и Риме.

«Аталанта» считается фаворитом – на ее проход предложен коэффициент 1.72, а на выход «Марселя» – 2.12. Но в первом матче победа французов идет за 2.27, а итальянцев – за 3.10.

В «Байер» верят больше, чем в «Рому» – 1.51 против 2.55 на проход. В римском матче победу «Ромы» котируют за 2.75, а успех «Байера» – за 2.43.

В ЛК в 1/2 сыграют «Астон Вилла» – «Олимпиакос» и «Фиорентина» – «Брюгге»: первые матчи – в Бирмингеме и Флоренции.

Здесь с раскладами, кажется, понятнее – проход «Астон Виллы» предлагается за 1.21, «Олимпиакоса» – за 4.40. В победе хозяев в английском матче нет сомнений – 1.39 против аж 7.80 на греков.

Выход «Фиорентины» в финал идет за 1.44, а «Брюгге» – за 2.80. Победа итальянцев дома оценена в 1.80, гостей – в 4.80.

В общем, букмекеры видят финалы этих двух еврокубков такими – «Аталанта» – «Байер» и «Астон Вилла» – «Фиорентина».

«Байер» и «Астон Вилла» выиграют по еврокубку?

В ЛЕ «Байер» остается главным фаворитом турнира c 1.83, а перед началом сезона на него можно было поставить за 18.00. Дальше идут «Аталанта» за 3.96, «Рома» за 5.45 и «Марсель» за 9.70.

Перед стартом победа «Ромы» котировалась за 17.00, «Аталанты» – за 21.00, а «Марселя» – за 26.00.

Главный фаворит ЛК – «Астон Вилла», на ее победу есть коэффициент 1.95. Успех «Фиорентины» оценен в 3.00, «Брюгге» – в 7.00, «Олимпиакоса» – в 11.00. Можно также поставить на то, что «Вилла» не победит в ЛК – за 1.85.

А перед сезоном победа «Виллы» оценивалась в 5.50, «Фио» – в 7.50, а «Брюгге» – в 21.00. «Оли» вылетел из ЛЕ.

Полуфинальные матчи пройдут 2 и 9 мая.

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Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Richard Heathcote