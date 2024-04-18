Воспитанник «Зенита» Гасилин стал амбассадором БК «Мелбет»
«Мелбет» объявил о начале сотрудничества с игроком «Родины Медиа» Алексеем Гасилиным.
Бывший футболист «Зенита» и «Шальке» стал амбассадором букмекерской компании.
«Мы рады объявить о начале партнерства с одним из ведущих спортивных экспертов и бывшим футболистом Алексеем Гасилиным!
В рамках партнерства наших игроков ожидают эксклюзивные прогнозы, спортивно-развлекательный контент и участие Алексея в топовых мероприятиях нашего бренда.
Следите за обновлениями, специальные акции уже активно готовятся», – сообщил букмекер.
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