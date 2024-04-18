Воспитанник «Зенита» Гасилин стал амбассадором БК «Мелбет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ставки на спорт Алексей Гасилин Ставки на футбол Ставки на сегодня Winline Медиалига Родина Медиа Ставки

«Мелбет» объявил о начале сотрудничества с игроком «Родины Медиа» Алексеем Гасилиным.

Бывший футболист «Зенита» и «Шальке» стал амбассадором букмекерской компании.

«Мы рады объявить о начале партнерства с одним из ведущих спортивных экспертов и бывшим футболистом Алексеем Гасилиным!

В рамках партнерства наших игроков ожидают эксклюзивные прогнозы, спортивно-развлекательный контент и участие Алексея в топовых мероприятиях нашего бренда.

Следите за обновлениями, специальные акции уже активно готовятся», – сообщил букмекер.

Ставки на Спортсе

Из ЛЧ вылетели два главных фаворита – теперь им стал «Реал», а в финале его соперником видят «ПСЖ»

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А на кой черт нам эта информация?
+7
0
+7
Видимо Кирилл Михайлов свои 500 руб за простаскивание этой новости тоже получил
+7
0
+7
Там главного за жабры взяли.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий