Воспитанник «Зенита» Гасилин стал амбассадором БК «Мелбет»

«Мелбет» объявил о начале сотрудничества с игроком «Родины Медиа» Алексеем Гасилиным.

Бывший футболист «Зенита» и «Шальке» стал амбассадором букмекерской компании.

«Мы рады объявить о начале партнерства с одним из ведущих спортивных экспертов и бывшим футболистом Алексеем Гасилиным!

В рамках партнерства наших игроков ожидают эксклюзивные прогнозы, спортивно-развлекательный контент и участие Алексея в топовых мероприятиях нашего бренда.

Следите за обновлениями, специальные акции уже активно готовятся», – сообщил букмекер.

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