Из ЛЧ вылетели два главных фаворита – теперь им стал «Реал», а в финале его соперником видят «ПСЖ»

Огненные четвертьфиналы Лиги чемпионов уже прошли – дальше полуфиналы и финал. Расклады совсем спутались – тем интереснее.

Три в целом ожидаемых прохода – и одна полусенсация

Дортмундская «Боруссия» после поражения от «Атлетико» 1:2 победила дома 4:2. Сразу после жеребьевки на ее проход давали 1.97, а на испанцев – 1.90.

«ПСЖ» проиграл дома 2:3 «Барселоне», но воспользовался ее удалением в гостях – и сделал 4:1. Тут фаворит и вышел – 1.71 было на проход парижан, 2.22 – на выход каталонцев.

«Реал» сыграл 3:3 с «Манчестер Сити» дома, а в гостях – 1:1 и прошел по пенальти. Хотя поначалу давали всего 1.47 на выход «Сити» и 2.80 на «Реал».

«Бавария» увезла 2:2 из Лондона, а дома обыграла «Арсенал» 1:0. Пара считалась равной – 1.92 было на проход англичан, 1.94 – на успех немцев.

В полуфиналах «Боруссия» встретится с «ПСЖ», а «Бавария» – с «Реалом».

«Реал» и «ПСЖ» – будущий финал?

В противостоянии «Боруссии» и «ПСЖ» букмекеры выделяют французов – 1.46 на их победу против 2.85 на немцев. В первой игре в Дортмунде шансы на успех примерно равны – 2.60 на победу «ПСЖ», 2.70 – «Боруссии». Голы – будут: всего 1.53 на ТБ2.5.

«Реал» – фаворит в борьбе с «Баварией»: 1.64 на проход против 2.25 у немецкого клуба. Победа мюнхенцев на своем поле чуть больше возможна – 2.40, а на испанцев есть коэффициент 2.80. Голы тут тоже ждут – 1.65 на ТБ2.5.

Так что букмекеры ожидают финал «Реал» – «ПСЖ».

Кубок снова отправится в Испанию?

Перед стадией 1/8 финала и перед четвертьфиналами в четверке фаворитов всего турнира были «Ман Сити», «Арсенал», «Бавария» и «Реал». Причем главными перед 1/4 считались английские клубы: 2.90 на итоговую победу у «Ман Сити», 6.50 – у «Арсенала».

Англичане вылетели, так что расклад теперь совсем иной.

Главный фаворит на данный момент – «Реал» с 2.40. На победу «ПСЖ» в ЛЧ дают 3.70, на успех «Баварии» – 3.80. «Боруссия» от титула дальше всех – 10.00.

А вот как было перед началом ЛЧ: 3.25 на «Ман Сити», 6.50 на «Баварию», 9.00 на «Реал», 11.00 на «Арсенал». «ПСЖ» шел за 16.00, а «Боруссия» – вообще за 41.00.

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Теперь ждем полуфиналов. 30 апреля «Бавария» примет «Реал», а на выезде с ним сыграет 9 мая. «Боруссия» на своем поле встретится с «ПСЖ» 1 мая, а в гостях сыграет 7 мая.

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Фото: Gettyimages.ru /Naomi Baker, Clive Brunskill