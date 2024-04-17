5.90 – «Спартак» пройдет «Зенит» в Кубке после 1:2 в Москве и отставки Абаскаля

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«Зенит» примет «Спартак» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Первая игра в Москве завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 2:1.

Сегодняшняя встреча станет для «Спартака» первой после увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

Букмекеры дают коэффициент 5.90 на проход московского клуба. «Зенит» котируется явным фаворитом за 1.15.

Матч состоится 17 апреля, начало – в 19:30 мск.

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2 комментария
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Переоценили что то букмекеры шансы
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Переоценили что то букмекеры шансы
Наоборот же чем больше коэффициент тем меньше вероятность, в Спартак никто не верит, но если случится чудо кто то обогатится в 5,9 раз...
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