Букмекеры открыли линию на бой Махачев – Порье. Россиянин котируется фаворитом

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Махачев – фаворит поединка с Порье по оценкам букмекеров.

Букмекеры начали принимать ставки на бой между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Российский боец котируется явным фаворитом за 1.25. На победу американца можно поставить за 4.20.

Махачев и Порье подерутся в ночь на 2 июня в Нюарке на UFC 302. Победитель заберет чемпионский титул в легком весе.

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Логично, но только бой в клетке определит, кто из них сильнее.
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