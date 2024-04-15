Букмекеры открыли линию на бой Махачев – Порье. Россиянин котируется фаворитом

Махачев – фаворит поединка с Порье по оценкам букмекеров.

Букмекеры начали принимать ставки на бой между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Российский боец котируется явным фаворитом за 1.25. На победу американца можно поставить за 4.20.

Махачев и Порье подерутся в ночь на 2 июня в Нюарке на UFC 302. Победитель заберет чемпионский титул в легком весе.

Ставки на Спортсе

«Спартак» уволил Абаскаля. Вот статистика и тренды команды в этом сезоне