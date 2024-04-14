Кирилл Бельский считает, что «Челси» не пропустит от «Эвертона» и победит

«Челси» сыграет в понедельник с «Эвертоном». Кирилл Бельский сделал прогноз на игру.

«Челси» совсем не убедил в матче с «Шеффилдом», а теперь еще и целая порция проблем с травмами – болезни, повреждения, все не слава богу.

Тем не менее, «Эвертон» ну совсем проблемный сейчас – команда кроме «Бернли» за последние пять месяцев в АПЛ никого и не обыгрывала. «Челси» точно будет тяжело, но пора бы уже собраться и сыграть надежно. Серия, когда лондонцы и забивают, и пропускают по два мяча (а в этой серии уже пять матчей АПЛ и семь с учетом всех турниров) должна закончиться.

Предположу аккуратный счет 1:0 в пользу хозяев. Победу «Челси» можно взять за 1.75, ТМ 2,5 за 2.45, а точный счет за 9.80.

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