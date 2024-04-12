FONBET и Федерация синхронного плавания Москвы подписали договор о сотрудничестве

В рамках форума “Мы Вместе.Спорт” президент Федерации синхронного плавания Москвы Мария Киселева и управляющий партнер FONBET Валентин Голованов подписали соглашение о сотрудничестве.

Цель партнерства – реализация совместных проектов, направленных на популяризацию и развитие синхронного плавания. FONBET окажет помощь федерации в организации мастер-классов, фестивалей, шоу и спектаклей в Москве и регионах.

«Наша компания ориентирована на поддержку и развитие спорта по всей стране. Сегодня как никогда важно заниматься привлечением молодого поколения к различным видам спорта, а также создавать необходимые условия для стимулирования уже действующих спортсменов. Уверен, что это партнерство внесет значительный вклад в популяризацию такой зрелищной дисциплины как синхронное плавание», – рассказывает управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

Помимо этого, FONBET поддержал производство документально-художественного фильма “Под двумя небесами», героями которого стали прославленные отечественные синхронистки – Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Алла Шишкина и другие. Фильм рассказывает о победах российских атлетов и тренеров и показывает, как синхронистки адаптируют мировую классику балета для выступления в воде.

«Синхронное плавание – это сложный, не массовый вид спорта, не каждый сможет им заняться. Мы делаем максимум для того, чтоб привлечь внимание к нашему виду спорта, чтоб его популяризировать, заинтересовать им как можно больше людей, – рассказывает Мария Киселева. – Несмотря на то, что наш вид спорта достаточно молодой, российское синхронное плавание может похвастаться 25 годами мировых побед. Мы уже проводим много различных активностей – мастер-классы, мотивационные встречи – для того, чтобы вдохновить тех, кто уже находится в этом виде спорта и заинтересовать тех, кто еще не определился».