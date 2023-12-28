Прокуратура потребовала ужесточить приговор экс-директору «Чайки» за выплаты судьям и договорные матчи. Его оштрафовали на 1,8 млн рублей

Прокуратура направила апелляцию в суд Воронежа на приговор бывшего исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна, которого оштрафовали на 1,8 млн рублей за выплаты судьям и организацию договорного матча.

По данным «Коммерсанта», в прокуратуре Воронежской области не согласны с назначенным наказанием. В ходе судебных прений обвинение запрашивало для Баяна 6 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Суд признал Баяна виновным в том, что с 8 августа 2018 по 15 апреля 2019 года перед десятью матчами Второй лиги он «предлагал судьям за денежное вознаграждение в размере от 50 до 250 тысяч рублей отступить от возложенных на них обязанностей по объективному судейству и создать условия для выигрыша «Чайки».

RT со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что речь идет о судьях Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко, которые продолжают получать назначения на матчи Мир РПЛ. Им переводили деньги после игр в качестве «благодарности».

Кроме того, в мае 2019 года Баян предложил главному тренеру «Черноморца» Хазарету Дышекову денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за проигрыш «Чайке». Дышеков принял предложение и убедил шестерых футболистов «Черноморца» сдать матч. Клуб из Песчанокопского в итоге победил со счетом 3:1.

В феврале 2022 года суд признал вину тренера новороссийского клуба и оштрафовал его на 400 тысяч рублей, а игроков – на сумму от 290 до 350 тысяч рублей.

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