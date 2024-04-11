«Байер» идет без поражений в сезоне. 7.80 – «Вест Хэм» сломает тренд

«Байер» примет «Вест Хэм» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Клуб из Леверкузена – единственная команда из топ-5 лиг Европы, которая ни разу не проиграла в этом сезоне. У клуба 36 побед и 5 ничьих во всех турнирах.

Последнее поражение у «Байера» было 27 мая – от «Бохума» (0:3).

Букмекеры дают коэффициент 7.80 на то, что «Вест Хэм» победит и прервет серию команды Хаби Алонсо. На победу «Байера» дают 1.41, на ничью – 5.30.

Матч состоится 11 апреля, начало – в 22:00 мск.

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