Хаби Алонсо — новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

На YouTube-канале «Суперлига» вышел новый выпуск программы «Улица Гусева», в котором известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев рассказывает о самом многообещающем тренере мира — Хаби Алонсо.

Теперь в выпусках есть эксперты: комментатор Бундеслиги Эльвин Керимов, бывший игрок «Реал Сосьедад» Дмитрий Хохлов и экс-вратарь «Байера» Андрей Лунев также поделились своими наблюдениями о «баскском регулировщике».

Виктор Гусев расскажет про тренерский путь Алонсо: как он отказался от карьеры в США и Китае ради секретов Гвардиолы, чему научился у Анчелотти и Моуринью, и как наполнил «Байер» свежими идеями, вдохновляя футболистов своей уверенностью и чемпионским опытом.

«Улица Гусева» — программа известного комментатора о звёздах мирового футбола.

Полный выпуск по ссылке:

https://youtu.be/FBCOU-jRnd4?si=Zp4c2pwR-V2jey3S