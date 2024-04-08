Предскажи исходы юбилейного номерного турнира UFC в акции «Спортивный Оракул» от BetBoom. Призовой фонд – 300 000 фрибетов

Уверен в том, что Перейра отстоит свой титул, а Царукян также выиграет у Оливейры, как и Махачев? Делай ставку на сумму от 1000 рублей и принимай участие в новой акции BetBoom к юбилейному, трехсотому номерному турниру сильнейшей MMA-лиги мира, UFC. Проходит розыгрыш 300 000 фрибетов среди клиентов в акции «Спортивный Оракул»!

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в приложении или на сайте BetBoom. Оставить прогнозы на сайте, а также сделать одну или несколько ставок на единоборства на сумму от 1000 рублей.

Прогнозы принимаются до 14 апреля 00:30 по МСК на бои из карда UFC 300:

Бобби Грин – Джим Миллер

Иржи Прохазка – Александр Ракич

Чарльз Оливейра – Арман Царукян

Джастин Гейтжи – Макс Холлоуэй

Алекс Перейра – Джамахал Хилл

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 15 апреля в 15:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Победители акции разделят призовой фонд в 300 000 фрибетов от BetBoom.