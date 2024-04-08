Пять игроков «Кванта» из Второй лиги дисквалифицированы из-за ставок. Один из футболистов сделал 10 ставок на поражение своей команды («Р-Спорт»)

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Пять футболистов «Кванта» были дисквалифицированы из-за ставок в букмекерских конторах, сообщает «Р-Спорт».

В марте РФС сообщил об отстранении от футбола на сроки до 10 лет пятерых игроков «Кванта» из Второй лиги, а также арбитра. Причина не сообщалась.

«Причиной для отстранения стали многочисленные ставки. Один из игроков Магомед Исаев за несколько последних лет поставил более семи миллионов рублей, в том числе через родственников», – сообщил «Р-Спорту» неназванный собеседник.

Источник также сообщил, что одноклубник Исаева Армен Авагян сделал более 10 ставок на поражения своей команды – большинство оказались выигрышными.

Также стало известно, что отстраненный судья Вячеслав Булай за несколько лет поставил свыше 5 миллионов рублей.

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2 комментария
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Наверное сказочно разбогатели?
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В контору ходили? Надо было через приложения бабло поднимать
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