«Фейеноорд» забил 6 голов «Аяксу». Прошла даже фора -4.5 за 20.00

В 29-м туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» переиграл на своем поле «Аякс» со счетом 6:0, нанеся ему самое крупное поражение в истории.

Перед началом матча фаворитами считались хозяева – 1.60 на прямую победу, причем этот коэффициент снизился до 1.36. Крупная фора вроде -2 шла за 2.85, а -3 – за 5.90.

С таким счетом на «Фейеноорд» прошла даже фора -4.5 за 20.00. Заодно сыграл большой ТБ5.5, который был изначально оценен в 9.00.

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