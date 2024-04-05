Букмекерская компания стала лучший в двух номинациях.

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала победителем «Премии РБ». Церемония прошла в пятый раз, вручение наград состоялось 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

БЕТСИТИ взял главный приз в двух номинациях – «Лучшие коэффициенты по версии ODDS.ru» и «Лучшая программа лояльности».

Третий год подряд эксперты признают коэффициенты БЕТСИТИ лучшими в индустрии.

«Победа в номинации «Лучшие коэффициенты» свидетельствует о высоком профессионализме всей команды БЕТСИТИ. Мы вновь подтвердили статус лидера рынка. Наши аналитики оперативно реагируют на события, что отражается в широкой росписи и эксклюзивных линиях. Мы предлагаем игрокам самые разнообразные варианты для ставок по высоким коэффициентам. Выиграть «Премию РБ» позволила качественная и слаженная работа. Поздравляю всех коллег с этой наградой!», – отметил директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов.

В номинации «Лучшая программа лояльности» БЕТСИТИ стал победителем «Премии РБ» впервые.

«В прошлом году мы запустили новую Программу лояльности с возможностью получения кешбэка до 25%, что стало лучшим предложением на рынке. Игрокам пришлась по душе наша Программа лояльности. Мы рады, что эксперты также по достоинству ее оценили», – заявил Рустем Акмалов.

«Премия РБ» – престижная международная премия в области спорта и букмекерства. Премия вручается лучшим букмекерским компаниям, СМИ, журналистам, спортсменам – лидерам индустрии спорта и беттинга.