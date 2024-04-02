Клиент BetBoom поднял свыше 760 000 рублей на экспрессе из семи матчей НХЛ и НБА

Клиент BetBoom удачно сориентировался и загрузил на баскетбол и хоккей, собрав успешный экспресс. В прематче беттор объединил в купон семь событий из НХЛ и НБА. Практически в каждом из матчей он ставил на общий и индивидуальный тоталы. Лишь в одной игре беттор заключил пари на двойной шанс.

Купон обогатил беттора на 766783 рубля! Он рискнул и поставил 50 450 рублей, а коэффициент экспресса составил 15,19.

С баскетболом проблем практически не возникло. В американском Хьюстоне проходил матч регулярного чемпионата НБА, где хозяева площадки «Хьюстон Рокетс» играли с «Ютой Джаз». Беттор поставил на индивидуальный тотал хозяев больше 118,5. Практически во всех четвертях игры хозяева лидировали по набранным очкам. Лишь на последней двенадцатиминутке гости смогли опередить соперника, но это не особо им помогло. Игра завершилась со счётом 147:119 в пользу «Хьюстона» и ставка беттора зашла.

Чуть сложнее было в противостоянии «Денвера» с «Портлендом». Беттор предсказал, что вторые заработают больше 97,5 очков. В итоге «Портленд» смог забросить 111 очков. Действующие чемпионы НБА в лице «Денвера» без своих лидеров Николы Йокича и Джамала Мюррэя в гостях сумели одержать волевую победу над «Портлендом», забросив 114 мячей.

А вот с хоккеем вышло иначе — беттору пришлось понервничать в игре с «Вегас Голден Найтс» с «Коламбус Блю Джекетс». Клиент BetBoom поставил на общий тотал шайб больше 5,5. Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 4:2. Шайбы россиян Ивана Барбашева и Павла Дорофеева помогли «Вегасу» не только переиграть «Коламбус», но и позволили ставке беттора успешно сыграть. Примечательно, что по итогам матча Барбашев был признан второй звездой матча, Дорофеев — третьей.

Напомним, что BetBoom запустил акцию для поклонников хоккея и Континентальной хоккейной лиги. Если команда, на победу которой была сделана ставка, поведет с разницей в три шайбы, ставку рассчитают как выигрышную до завершения игры. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/khl30.