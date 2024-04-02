BetBoom рассчитал ставки на победу ЦСКА как выигрышные, хотя команда упустила победу над «Сочи»

С начала сезона Российской премьер-лиги BetBoom проводит акцию «РПЛ 2:0». По условиям промо, букмекер досрочно рассчитывает пари игрокам, поставившим на победу команды, которая по ходу матча повела в два мяча.

Так, 30 марта, компания досрочно выплатила выигрыш всем клиентам, поставившим на победу ЦСКА в матче против «Сочи» в 22-м туре РПЛ. При этом матч закончился вничью – 2:2.

Максимальная акционная выплата в этом матче составила 1 115 000 рублей — в линии BetBoom коэффициент на успех ЦСКА был 2.23.

Перевес по объему ставок был на ЦСКА: 13% — 2% — 85% (П1 — Х — П2). Как итог, BetBoom выплатил выигрыши и по ставкам на ничью, и на победу ЦСКА — 87% клиентов BetBoom оказались в плюсе.

Со всеми условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте компании: https://betboom.ru/actions/rpl20