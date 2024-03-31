«Арсенал» дважды подряд победил «Ман Сити». 4.20 – снова победят

«Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся в 30-м туре АПЛ.

Лондонский клуб победил в двух последних личных встречах – в АПЛ (1:0) и Суперкубке Англии (2:1, пенальти).

Букмекеры не верят, что «Арсенал» победит «Сити» в третий раз подряд – на это можно поставить за 4.20. Победа хозяев оценивается за 1.93, ничья – за 3.80.

Матч пройдет 31 марта, начало – в 18:30 по московскому времени.

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