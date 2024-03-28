Мода и спорт в одном пространстве: BetBoom стал партнером NUW Store

Букмекерская компания BetBoom представила ролик, где объявила о сотрудничестве с одним из самых популярных кластеров модной одежды, которая находит отклик в сердцах москвичей.

«Мы давно взаимодействуем с коллегами из NUW в рамках киберспорта, и теперь пришло время масштабировать наше сотрудничество. Нам импонирует позиционирование ребят, у нас общие ценности и очень похожий взгляд на спорт и стиль.

Нашим сотрудничеством мы хотим показать, что стиль может быть в любой сфере и мы готовы раздавать его вместе. NUW, на мой взгляд, наиболее качественная площадка для передачи ценностей нашей компании до пользователя», – прокомментировал сотрудничество руководитель специальных проектов BetBoom Кирилл Поломаренко.

NUW неоднократно появлялся в киберспортивном пространстве. Он был спонсором турнирного оператора FISSURE, а также одевал самых известных стримеров Восточной Европы: NIX, AUNKERE, инфлюенсеров из скавада «Хазяева», а также игроков BetBoom Team.

«Очень давно дружим с прекрасными ребятами из команды BetBoom. Нравится их подход к реализации и выбору проектов. В планах показать свое совместное видение в направлении музыки, искусства и непосредственно в фэшн истории», – заявил Павел Алексеев, креативный директор проекта NUW.

В скором времени букмекер представит свою новую коллекцию в онлайн и офлайн пространстве, а это значит, что любимая компания станет еще ближе и доступнее для всех поклонников спорта и не только.