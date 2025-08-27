ЦСКА не побеждает на выезде в Кубке с ноября 2024-го. 1.50 – «Балтика» не проиграет в основное время
«Балтика» и ЦСКА встретятся в рамках Фонбет Кубка России.
Московский клуб не побеждает в основное время на выезде в Кубке с ноября 2024 года – 4 ничьих и поражение.
Букмекеры дают коэффициент 1.50 на то, что «Балтика» не проиграет ЦСКА в основное время. 2.70 – армейцы победят.
Матч состоится 27 августа и начнется в 20:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
