ЦСКА не побеждает на выезде в Кубке с ноября 2024-го. 1.50 – «Балтика» не проиграет в основное время

«Балтика» и ЦСКА встретятся в рамках Фонбет Кубка России.

Московский клуб не побеждает в основное время на выезде в Кубке с ноября 2024 года – 4 ничьих и поражение.

Букмекеры дают коэффициент 1.50 на то, что «Балтика» не проиграет ЦСКА в основное время. 2.70 – армейцы победят.

Матч состоится 27 августа и начнется в 20:45 мск.