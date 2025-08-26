«Оренбург» проиграл 24-й матч подряд, когда на соперника давали 1.50 или меньше. «Зенит» победил за 1.45

«Оренбург» уступил «Зениту» (3:5) в матче Фонбет Кубка России.

В прематче на победу клуба из Санкт-Петербурга давали коэффициент 1.45.

«Оренбург» проиграл 24-й матч подряд, когда на его соперника давали 1.50 или меньше. Последняя победа в статусе явного андердога – над ЦСКА (3:2) в Москве в апреле 2019 года. Тогда армейцы котировались фаворитами за 1.40.