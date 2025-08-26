В Москве впервые пройдет медиа-турнир Лига Ставок Теннисный Клуб

30-31 августа в Москве состоится первый медийный турнир по теннису от команды организаторов Медиа Спорт — «Лига Ставок Теннисный Клуб». Это первый в истории турнир, в котором за ракетки возьмутся не только профессиональные спортсмены, но и блогеры, артисты и звезды шоу-бизнеса. Соревнования пройдут в Международном центре бокса в Лужниках 30–31 августа и 6–7 сентября.

Организаторы обещают атмосферное шоу со стильным форматом и динамичной игрой. В проекте примут участие популярные инфлюенсеры и артисты, среди которых олимпийский чемпион Евгений Плющенко, хип-хоп исполнитель Т-Killah, блогеры Реджи и Юлия Королева, рэпер Obladaet, телеведущая и блогер Юлия Коваль, поп-исполнитель Коста Лакоста и многие другие.

«Мы видим интерес со стороны зрителей, следим за трендами и хотим двигаться еще выше. В связи с этим хотим представить новый проект в мире большого тенниса — Лига Ставок Теннисный клуб, который перевернет представление о классических теннисных турнирах. Наша концепция выходит за рамки привычного: мы создаем не только уникальную площадку, но и комьюнити, где профессионалы и любители смогут встретиться на одном корте. Мы знаем, какую планку задали и чего ожидают от нас наши поклонники. Обещаю: будет стильно, атмосферно и с накалом эмоций. Все то, за что вы нас полюбили», — сказал вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

Лига Ставок Теннисный Клуб пройдет в дисциплине «парный разряд смешанный» и будет организован по круговой системе. Каждая пара состоит из одной медийной личности и одного профессионального игрока. Итоговые места в группах будут определяться по количеству набранных баллов, а общий призовой фонд соревнований составит 3 000 000 рублей.

«Наша цель — создать новое культурное явление на стыке спорта и медиа, — отметил один из организаторов. — Мы хотим показать, что теннис может быть ближе и интереснее широкой аудитории. Здесь, на корте, встречаются разные миры: профессиональный спорт, музыка, блогинг, телевидение. Это дает невероятную энергию и атмосферу, которую нельзя подделать. Мы уверены, что «Теннисный Клуб» станет тем событием, которое будут ждать, обсуждать и которым будут вдохновляться», — делятся организаторы турнира.

Лига Ставок Теннисный Клуб — это новый формат светско-спортивных событий от команды Медиа Спорт (организаторы медийных турниров по баскетболу, гольфу, паделу), в котором сочетаются энергия спорта, узнаваемые лица и медийность. Идея проекта — объединить аудиторию вокруг динамичного и эстетичного вида спорта, который быстро захватывает внимание как игроков, так и зрителей.

Билеты уже в продаже: https://media-basket.ru/