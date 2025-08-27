«Ростов» проиграл «Динамо» Мх (1:3), ведя в счете к 82-й минуте. В лайве на дагестанцев давали 20.00
Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Ростовом» (3:1) в Фонбет Кубке России.
Ростовчане вели со счетом 1:0 к 82-й минуте, но проиграли, пропустив 3 гола за 6 минут в концовке встречи.
В лайве на победу гостей можно было поставить за 20.00.
