«Ростов» проиграл «Динамо» Мх (1:3), ведя в счете к 82-й минуте. В лайве на дагестанцев давали 20.00

Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Ростовом» (3:1) в Фонбет Кубке России.

Ростовчане вели со счетом 1:0 к 82-й минуте, но проиграли, пропустив 3 гола за 6 минут в концовке встречи.

В лайве на победу гостей можно было поставить за 20.00.