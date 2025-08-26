  • Спортс
1

3.80 – исторический выход «Кайрата» в общий этап ЛЧ после 0:0 с «Селтиком» в Шотландии

Клубы из Казахстана ни разу не добирались до общего этапа Лиги чемпионов.

Сегодня «Кайрат» примет «Селтик» в ответном матче квалификационного раунда плей-офф ЛЧ. Первая игра в Шотландии завершилась со счетом 0:0.

Букмекеры дают коэффициент 3.80 на выход «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов. 1.27 – дальше пройдет «Селтик».

Матч состоится 26 августа, начало – в 19:45 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
