3.80 – исторический выход «Кайрата» в общий этап ЛЧ после 0:0 с «Селтиком» в Шотландии
Клубы из Казахстана ни разу не добирались до общего этапа Лиги чемпионов.
Сегодня «Кайрат» примет «Селтик» в ответном матче квалификационного раунда плей-офф ЛЧ. Первая игра в Шотландии завершилась со счетом 0:0.
Букмекеры дают коэффициент 3.80 на выход «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов. 1.27 – дальше пройдет «Селтик».
Матч состоится 26 августа, начало – в 19:45 мск.
