Рэпер L’One стал амбассадором «Фонбет»

Рэп-исполнитель Леван Горозия, более известный под псевдонимом L’One, стал амбассадором «Фонбет».

В рамках сотрудничества будут созданы и реализованы ряд совместных спортивных проектов. В частности, букмекер поддержит производство восьми выпусков второго сезона подкаста БЭНЧ, ведущим которого выступит сам Леван и его брат Мераби, а гостями станут популярные спортсмены и медиа-персоны.

«Я очень рад, что стал частью команды первых – тех, кто разделяет мою страсть к музыке и спорту. Вместе мы сделаем наш спорт ярче, порадуем болельщиков и поклонников спорта качественным контентом и незабываемыми мероприятиями», – сказал L’One.