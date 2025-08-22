Вице-президент «Лиги Ставок»: «Мы боремся с нелегальными букмекерами, но у них нет налогооблагаемой базы и ограничений, которые есть у нас»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами высказался о росте целевых отчислений букмекеров.

– С 2026 года целевые отчисления вырастут до 2,25% от депозитов. Насколько существенно это скажется на вашей деятельности?

– Мы в любом случае всегда рады целевым отчислениям, потому что это то, что идет напрямую на поддержку спорта. Сама суть целевых отчислений, которая была реализована в России, была сформулирована совместно с юристами и топ-менеджерами «Лиги Ставок».

Самая главная задача здесь – прогнозируемость. Если целевые отчисления раз в полгода-год будут непрогнозируемо увеличивать, это убьет бизнес. Если ты понимаешь наперед, на ближайшие 6-7 лет, что есть такая-то плата, то ты можешь спланировать свой бюджет. Исходя из этого, что-то где-то подрезается, где-то будут уменьшаться спонсорские активы, где-то будут подрезаться маркетинговые. В любом случае ты будешь соблюдать баланс.

Важно понимать, что часто люди читают в новостях про наши грандиозные обороты, которые обычные журналисты показывают как доходность компании. На самом деле оборот внутри букмекера – это не его доход. Только 5-7% от оборота букмекер получает в виде выручки.

Есть депозиты, есть обороты, есть GGR (Gross Gaming Revenue). Это важные показатели, которые мы пытаемся все время донести.

Мы начинали с 1,5%, с 2026 года будет уже 2,25%. Да, с этим можно жить, но хочется, чтобы никто из букмекеров потом не пытался снижать другие свои расходы. Мы хотим иметь спонсорские активы, хотим поддерживать наших амбассадоров.

Мы боремся с нелегальными букмекерами, но у них нет всей этой налогооблагаемой базы и нет тех ограничений, которые есть у нас. Поэтому мы бы хотели и готовы к увеличению целевых отчислений, но это должно как-то компенсироваться тем, что со всем нелегальным сектором ведется очень активная борьба, – заявил Ронами.