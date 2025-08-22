  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Вице-президент «Лиги Ставок»: «Мы боремся с нелегальными букмекерами, но у них нет налогооблагаемой базы и ограничений, которые есть у нас»
0

Вице-президент «Лиги Ставок»: «Мы боремся с нелегальными букмекерами, но у них нет налогооблагаемой базы и ограничений, которые есть у нас»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами высказался о росте целевых отчислений букмекеров.

– С 2026 года целевые отчисления вырастут до 2,25% от депозитов. Насколько существенно это скажется на вашей деятельности?

– Мы в любом случае всегда рады целевым отчислениям, потому что это то, что идет напрямую на поддержку спорта. Сама суть целевых отчислений, которая была реализована в России, была сформулирована совместно с юристами и топ-менеджерами «Лиги Ставок».

Самая главная задача здесь – прогнозируемость. Если целевые отчисления раз в полгода-год будут непрогнозируемо увеличивать, это убьет бизнес. Если ты понимаешь наперед, на ближайшие 6-7 лет, что есть такая-то плата, то ты можешь спланировать свой бюджет. Исходя из этого, что-то где-то подрезается, где-то будут уменьшаться спонсорские активы, где-то будут подрезаться маркетинговые. В любом случае ты будешь соблюдать баланс. 

Важно понимать, что часто люди читают в новостях про наши грандиозные обороты, которые обычные журналисты показывают как доходность компании. На самом деле оборот внутри букмекера – это не его доход. Только 5-7% от оборота букмекер получает в виде выручки.

Есть депозиты, есть обороты, есть GGR (Gross Gaming Revenue). Это важные показатели, которые мы пытаемся все время донести.

Мы начинали с 1,5%, с 2026 года будет уже 2,25%. Да, с этим можно жить, но хочется, чтобы никто из букмекеров потом не пытался снижать другие свои расходы. Мы хотим иметь спонсорские активы, хотим поддерживать наших амбассадоров. 

Мы боремся с нелегальными букмекерами, но у них нет всей этой налогооблагаемой базы и нет тех ограничений, которые есть у нас. Поэтому мы бы хотели и готовы к увеличению целевых отчислений, но это должно как-то компенсироваться тем, что со всем нелегальным сектором ведется очень активная борьба, – заявил Ронами.

Кто выиграет Серию А?426 голосов
ИнтерИнтер
НаполиНаполи
ЮвентусЮвентус
МиланМилан
РомаРома
Кто-то другойАталанта
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Лига Ставок
Ставки на сегодня
Ставки на футбол
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Ронами о росте целевых отчислений: «Букмекеры просто начнут резать расходы. Будет значительно меньше спонсорских активаций и рекламы»
сегодня, 14:46
97% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Зенита» над «Динамо» Мх. У команды Семака одна победа в 5 турах
2сегодня, 12:48
«Ахмат» проиграл «Оренбургу» в Фонбет Кубке России на прошлой неделе, но котируется фаворитом сегодня
1сегодня, 12:28
43% пользователей Спортса’’ считают, что Семака нужно увольнять из «Зенита» прямо сейчас
73сегодня, 11:36
У «Челси» одна победа над «Вест Хэмом» на выезде за 4 года. 2.15 – продление тренда
1сегодня, 10:50
«Бавария» обыграла «Лейпциг» в 2 из 7 последних матчей. 4.20 – РБ не проиграет сегодня
1сегодня, 10:15
«Наполи» – фаворит на чемпионство в Серии А у букмекеров. «Интер» – 2-й, «Ювентус» – 3-й, «Милан» – 4-й
1сегодня, 09:51
Более половины доходов Минспорта в 2024 году пришлись на лотереи
сегодня, 08:56
Шнайдер отыгралась с пяти матчболов и 1:5 в решающем сете матча с Мертенс. В лайве на победу россиянки давали 15.00
сегодня, 08:24
Смолов о медийном футболе: «Разницы с РПЛ я особо не увидел»
1сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Лучшее время для выезда и набора трех очков». Прогноз Кирилла Бельского на «Челси» – «Вест Хэм»
сегодня, 14:30
«ПСЖ» – безусловный фаворит даже с отсутствием адекватной предсезонки». Прогноз Артема Денисова на «ПСЖ» – «Анже»
сегодня, 13:27
«Лейпцигу» важно не улететь с большим счетом». Прогноз Артема Денисова на матч «Бавария» – «Лейпциг»
сегодня, 12:05
Стартовал 4 месяц федеральной акции «Новый Джекпот» от «Лиги Ставок»
сегодня, 11:10Промо
«Бавария» – «Лейпциг»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе мюнхенцев
сегодня, 10:12Промо
Гол амбассадора BetBoom Федора Смолова помог «Broke Boys» одержать победу в матче Кубка России и принес пользователям 1 000 000 фрибетов!
сегодня, 09:25Промо
Миллион за гол от BetBoom
20 августа, 12:25Промо
BetBoom Premium открывает двери в мир большого тенниса в акции «Едем в Шанхай»!
20 августа, 11:23Промо
11.50 – «Кайрат» обыграет «Селтик» и впервые в истории выйдет в общий этап Лиги чемпионов
120 августа, 10:57
«Копенгаген» 17 матчей подряд не проигрывает в квалификации ЛЧ. 1.63 – не уступит «Базелю»
20 августа, 07:55