«Краснодар» победил в 7 последних матчах против «Сочи» – в каждом забил минимум 2 гола. 1.85 – продолжение серии

«Сочи» примет «Краснодар» в Фонбет Кубке России.

«Быки» выиграли 7 последних личных встреч, забив в каждой игре минимум по два гола.

Букмекеры дают коэффициент 1.85 на победу «Краснодара» с индивидуальным тоталом больше 1,5.

Матч состоится 27 августа и начнется в 20:45 мск.