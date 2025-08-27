«Краснодар» победил в 7 последних матчах против «Сочи» – в каждом забил минимум 2 гола. 1.85 – продолжение серии
«Сочи» примет «Краснодар» в Фонбет Кубке России.
«Быки» выиграли 7 последних личных встреч, забив в каждой игре минимум по два гола.
Букмекеры дают коэффициент 1.85 на победу «Краснодара» с индивидуальным тоталом больше 1,5.
Матч состоится 27 августа и начнется в 20:45 мск.
