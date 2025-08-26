«Балтика», «Сочи» и «Динамо» Мх поборются за БЕТСИТИ Кубок Морского боя

Три клуба-партнера букмекерской компании БЕТСИТИ, представляющие морские регионы, сразятся за уникальный трофей в рамках РПЛ.

Айдентика турнира вдохновлена легендарной настольной игрой «Морской бой», популярной у многих поколений. Организаторы перенесли её дух на футбольное поле, чтобы создать дополнительную интригующую повестку в рамках чемпионата.

БЕТСИТИ Кубок Морского боя будет разыгран по результатам очных встреч между тремя командами-участницами в матчах РПЛ. Клуб, набравший наибольшее количество очков в этих играх, будет объявлен победителем и получит специальный трофей.

В воскресенье был сыгран первый матч, в котором «Балтика» на выезде одержала победу над «Сочи» со счетом 2:0.

Оставшиеся матчи в рамках Кубка:

27-28 сентября 2025 года: «Динамо» Мх – «Сочи»

4-5 октября 2025 года: «Балтика» – «Динамо Мх»

29 ноября – 1 декабря: «Сочи» – «Динамо» Мх

20-22 марта 2026 года: «Балтика» – «Сочи»

3-4 апреля 2026 года: «Динамо» Мх – «Балтика»