Победа Бонзи над Медведевым за 4.60 – главная сенсация первого круга US Open

Победа Бенжемена Бонзи над Даниилом Медведевым стала главной сенсацией 1-го круга US Open.

Напомним, россиянин уступил французу в пяти сетах – 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6. Медведев проиграл в первом круге на третьем «Большом шлеме» подряд.

На победу французского теннисиста давали коэффициент 4.60, что соответствовало вероятности в 21%. Это главный апсет первого круга US Open.

Бонзи – единственный андердог (из 20) с коэффициентом на победу от 4.00, победивший в первом круге.