Беттор проиграл 8 млн рублей, поставив на победу «МЮ» над «Гримсби» из 4-го дивизиона в Кубке лиги

Клиент Stake проиграл крупную сумму на матче между «Гримсби» и «МЮ».

Беттор поставил 100 тысяч долларов (около 8 млн рублей) на победу «Юнайтед» при счете 2:0 в пользу «Гримсби» в начале второго тайма.

Фото: скриншот ставки.

«МЮ» сумел отыграться в основное время и перевел матч в серию пенальти, но клуб из четвертого дивизиона Англии оказался точнее – 12:11. Игрок лишился 8 миллионов рублей.