В финале Кубка Стэнли-2025 реклама азартных игр появлялась в среднем каждые 17 секунд (The Guardian)

Зрители финала Кубка Стэнли-2025 видели в среднем по 3,5 рекламы азартных игр за минуту.

Данные были получены в результате исследования ученых из Бристольского университета. Они проанализировали всю рекламу азартных игр во время шести финальных матчей Кубка Стэнли-2025 между «Флоридой» и «Эдмонтоном», а также семи финальных матчей плей-офф НБА между «Индианой» и «Оклахомой».

По информации The Guardian, в этих 13 играх было зафиксировано 6 282 случая рекламы гэмблинга: логотипы игорных компаний на футболках, реклама на трибунах и входов на арену, упоминания в трансляции и рекламные ролики.

94% такой рекламы было зафиксировано в трансляциях НХЛ. В среднем реклама азартных игр появлялись на экранах во время матчей финала Кубка Стэнли 3,5 раза в минуту – примерно каждые 17 секунд.

В трансляциях финала плей-офф НБА рекламы гэмблинга было гораздо меньше – в среднем ее показывали каждые 230 секунд.