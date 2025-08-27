Минспорт утвердил правила выплаты отчислений букмекеров в 2025 году
Минспорт утвердил новый порядок выплаты средств, полученных спортивными федерациями в виде целевых отчислений от азартных игр.
Напомним, с 1 января 2026 года спортивные федерации и лиги будут получать целевые отчисления не напрямую от букмекеров, а через Российский спортивный фонд (РСФ), который будет аккумулировать все отчисления от азартных игр.
Фонд будет пополняться преимущественно за счет отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит Михаил Дегтярев. Деньги из фонда будут перечислять в спортивные федерации и лиги согласно критериям Минспорта на конкурсной основе.
Согласно новому порядку, утвержденному Минспортом, спортивные лиги и федерации смогут подать заявку на получение отчислений на бесконкурсной основе за 2025 год до конца января 2026 года.
Сумма запрашиваемых средств должна быть сопоставима с расходами на аналогичное мероприятие за последние 2 года, если оно в эти годы проводилось.
В 2026 году федерации и лиги начнут получать отчисления на конкурсной основе из РСФ.