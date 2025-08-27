0

Минспорт утвердил правила выплаты отчислений букмекеров в 2025 году

Минспорт утвердил новый порядок выплаты средств, полученных спортивными федерациями в виде целевых отчислений от азартных игр.

Напомним, с 1 января 2026 года спортивные федерации и лиги будут получать целевые отчисления не напрямую от букмекеров, а через Российский спортивный фонд (РСФ), который будет аккумулировать все отчисления от азартных игр.

Фонд будет пополняться преимущественно за счет отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит Михаил Дегтярев. Деньги из фонда будут перечислять в спортивные федерации и лиги согласно критериям Минспорта на конкурсной основе.

Согласно новому порядку, утвержденному Минспортом, спортивные лиги и федерации смогут подать заявку на получение отчислений на бесконкурсной основе за 2025 год до конца января 2026 года.

Сумма запрашиваемых средств должна быть сопоставима с расходами на аналогичное мероприятие за последние 2 года, если оно в эти годы проводилось.

В 2026 году федерации и лиги начнут получать отчисления на конкурсной основе из РСФ.

Кто выиграет Серию А?1763 голоса
ИнтерИнтер
НаполиНаполи
ЮвентусЮвентус
МиланМилан
РомаРома
Кто-то другойАталанта
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Официальное опубликование правовых актов
Законы
Беттинг-индустрия
Ставки на сегодня
Министерство спорта России
Букмекеры
Ставки на спорт
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Беттор проиграл 8 млн рублей, поставив на победу «МЮ» над «Гримсби» из 4-го дивизиона в Кубке лиги
3вчера, 21:40
«МЮ» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Гримсби» по пенальти – 11:12. На проход клуба из 4-го дивизиона давали 10.50
54вчера, 21:17
«Ростов» проиграл «Динамо» Мх (1:3), ведя в счете к 82-й минуте. В лайве на дагестанцев давали 20.00
1вчера, 20:30
Вице-президент «Лиги Ставок»: «Мы боремся с нелегальными букмекерами, но у них нет налогооблагаемой базы и ограничений, которые есть у нас»
вчера, 12:24
Дрейк обвинил Stake в блокировке вывода средств. Ранее он удалил канал со стриминга букмекера
вчера, 11:20
Победа Бонзи над Медведевым за 4.60 – главная сенсация первого круга US Open
вчера, 10:35
Рэпер L’One стал амбассадором «Фонбет»
вчера, 10:17
В финале Кубка Стэнли-2025 реклама азартных игр появлялась в среднем каждые 17 секунд (The Guardian)
626 августа, 21:47
«Оренбург» проиграл 24-й матч подряд, когда на соперника давали 1.50 или меньше. «Зенит» победил за 1.45
26 августа, 20:59
Бублик прервал серию из 6 поражений подряд на хардовых «Шлемах». На 3-0 с Чиличем давали 3.50
26 августа, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» победил в 7 последних матчах против «Сочи» – в каждом забил минимум 2 гола. 1.85 – продолжение серии
вчера, 12:56
ЦСКА не побеждает на выезде в Кубке с ноября 2024-го. 1.50 – «Балтика» не проиграет в основное время
вчера, 11:41
«Динамо» выиграло 6 последних матчей против «Крыльев». 1.95 – продление серии
3вчера, 08:33
«Балтика» за 2.95 или ЦСКА за 2.5? FONBET Кубок России в разгаре – получайте фрибет до 15 000!
вчера, 08:00Реклама
«Балтика» не проигрывала московским командам в этом сезоне РПЛ – только «Локо» в Кубке. 1.97 – обыграют ЦСКА с учетом пенальти
4вчера, 07:41
«Кайрат» – второй клуб из Казахстана, вышедший в основной этап ЛЧ. На победу клуба из Алма-Аты в противостоянии с «Селтиком» давали меньше 9%
4626 августа, 19:28
Шотландские команды ни разу не побеждали в Казахстане – 4 поражения и ничья. 2.35 – «Кайрат» не проиграет «Селтику», 3.65 – выйдет в общий этап ЛЧ
126 августа, 10:18
«Балтика», «Сочи» и «Динамо» Мх поборются за БЕТСИТИ Кубок Морского боя
26 августа, 09:41Промо
В Москве впервые пройдет медиа-турнир Лига Ставок Теннисный Клуб
26 августа, 08:11Промо
3.80 – исторический выход «Кайрата» в общий этап ЛЧ после 0:0 с «Селтиком» в Шотландии
126 августа, 07:45