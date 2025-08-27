«Динамо» выиграло 6 последних матчей против «Крыльев». 1.95 – продление серии
«Крылья Советов» примут «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России.
Московский клуб победил самарцев в 6 последних личных встречах, четыре из них завершились разгромами – в том числе 6:3 и 5:1 в прошлом розыгрыше Кубка.
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом сегодняшней встречи за 1.95. На ничью в основное время дают 3.90, на победу хозяев – 3.75.
Матч состоится 27 августа и начнется в 16:15 мск.
Кто выиграет Серию А?1720 голосов
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости