«Динамо» выиграло 6 последних матчей против «Крыльев». 1.95 – продление серии

«Крылья Советов» примут «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России.

Московский клуб победил самарцев в 6 последних личных встречах, четыре из них завершились разгромами – в том числе 6:3 и 5:1 в прошлом розыгрыше Кубка.

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом сегодняшней встречи за 1.95. На ничью в основное время дают 3.90, на победу хозяев – 3.75.

Матч состоится 27 августа и начнется в 16:15 мск.