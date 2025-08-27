«Балтика» не проигрывала московским командам в этом сезоне РПЛ – только «Локо» в Кубке. 1.97 – обыграют ЦСКА с учетом пенальти

«Балтика» примет ЦСКА в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Клуб из Калининграда не проигрывал московским командам в этом сезоне РПЛ – 3:0 со «Спартаком» и 1:1 с «Динамо» и «Локомотивом» в чемпионате России. Единственное поражение – 0:2 с «Локомотивом» в Кубке.

Букмекеры дают коэффициент 1.97 на то, что «Балтика» победит ЦСКА с учетом серии пенальти. 1.90 – москвичи победят в Калининграде.

Матч состоится 27 августа и начнется в 20:45 мск.