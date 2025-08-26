Шотландские команды ни разу не побеждали в Казахстане – 4 поражения и ничья. 2.35 – «Кайрат» не проиграет «Селтику», 3.65 – выйдет в общий этап ЛЧ
«Кайрат» примет «Селтик» в ответном матче квалификационного раунда плей-офф ЛЧ.
Первая игра в Шотландии завершилась со счетом 0:0.
Шотландские команды ни разу не побеждали в Казахстане – 4 поражения и ничья.
Букмекеры дают коэффициент 2.35 на то, что «Селтика» не обыграет «Кайрат» в основное время. 3.65 – клуб из Казахстана впервые в истории выйдет в общий этап ЛЧ.
Матч состоится 26 августа, начало – в 19:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
