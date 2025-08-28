«МЮ» вылетел из Кубка лиги, проиграв «Гримсби» по пенальти – 11:12. На проход клуба из 4-го дивизиона давали 10.50

«МЮ» проиграл «Гримсби» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги и вылетел из турнира.

Основное время закончилось со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки клуба из четвертого дивизиона Англии – 12:11.

Команда Рубена Аморима котировалась подавляющим фаворитом на выход в следующий раунд за 1.08. На проход «Гримсби» давали коэффициент 10.50 – меньше 10% вероятности.